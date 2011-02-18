Акции украинских нефтегазовых компаний показали в Лондоне позитивную динамику - эксперты

Нефтегазовые компании, владеющие активами в Украине, продемонстрировали вчера на Лондонской фондовой бирже позитивную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, бумаги Regal Petroleum на Лондонской фондовой бирже в четверг выросли в цене на 1,38%, акции Cadogan Petroleum подорожали на 1,16%, а котировки JKX Oil & Gas увеличились на 0,88%. Ощутимо выросли акции «Мироновского хлебопродукта» (+2,09%) и Ferrexpo (+1,62%).

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в четверг «Агротон» (+0,91%) закрылся на позитивной территории. Котировки «Астарты» не изменилась, а стоимость бумаг «Кернела» (-0,66%) снизилась.