Мировые фондовые рынки закончили вчерашний день ростом - эксперт

Мировые фондовые рынки в четверг, 17 февраля, закончили торговый день ростом.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 в четверг вырос на 0,15%. В то же время, американский индекс S&P 500 вырос на 0,3%, а DJIA прибавил 0,2%.

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, опубликованные в четверг макроэкономические данные вновь были неоднородными. Индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0,4%, превысив прогнозируемый рост на 0,1 процентного пункта. Количество заявок на пособие по безработице в США по состоянию на 12 февраля возросло до 410 тыс., а индекс опережающих показателей в январе прибавил 0,1%, недотянув 0,1 пункта до прогноза. Индекс промышленного производства в округе Филадельфия от Федерального резервного банка Филадельфии существенно превысил ожидания рыночных игроков, достигнув в феврале 35,9 пункта - наибольшего значения с января 2004 года. Участники рынка ожидали роста индекса на 1,7 пункта до 21 пункта.

По словам аналитика, наибольший рост за вчерашний день продемонстрировали акции компании Nvidia - одного из мировых лидеров в области цифровых медиа. Основным драйвером роста ценных бумаг компании на 9,8% стал воодушевляющий прогноз от менеджмента относительно будущей популярности выпускаемых ею графических процессоров. Акции медицинской компании Ensign Group Inc. и компании по страхованию здоровья e-Health Inc. В четверг выросли на 14,2% и 15,2% соответственно после публикации квартальной отчетности и прогноза на 2011 год.