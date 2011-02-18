Запрет на досрочное снятие депозитов может привести к оттоку средств из банков - эксперт

Запрет на досрочное снятие депозитов может привести к оттоку средств из банковской системы, а это, в свою очередь, спровоцирует повышение ставок по вкладам.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По мнению эксперта, «новые правила спровоцируют переориентацию населения на краткосрочные вклады, срочность депозитного портфеля сократится, а его оборачиваемость и стоимость повысятся».

Как считает С.МИШТА, в 2011 году в корпоративном секторе кредитование в национальной валюте немного возрастет. Процентные ставки по кредитам существенно снижаться не будут, но стабилизируются.

По словам эксперта, «по-прежнему остаются риски, в частности, возврата кредитов и инфляционные риски, поскольку банковская сфера продолжает находиться в кризисе, и банки это должны учитывать».

Как сообщал УНИАН, 3 февраля т. г. Национальный банк Украины вынес на обсуждение норму о запрете досрочного изъятия срочных банковских депозитов.

«С целью урегулирования проблемы возврата банковских депозитов «по первому требованию», а именно – определения конкретных сроков выполнения банком своих обязательств возврата вклада и создания правовых условий для снижения рисков банка в случае досрочного расторжения срочного депозитного договора Национальным банком Украины с участием банковских ассоциаций прорабатываются соответствующие предложения», – говорится в сообщении НБУ.

На рассмотрение и обсуждение выносится вариант полного запрета досрочного снятия срочных вкладов. Предлагается разрешить возвращение вкладов исключительно в срок, определенный договором, или в случае наступления непредвиденных ситуаций, требующих от вкладчика срочных денежных расходов (оплата лечения, возмещение имущественного ущерба, обеспечение защиты в суде и т.п.).

Также на обсуждение выносится еще один вариант, согласно которому предлагается установить, что в случае обращения вкладчика с требованием о выдаче вклада до наступления срока, оговоренного договором срочного вклада, банк осуществляет выплату в срок до 30 дней с момента обращения.

Кроме того, НБУ предлагает установить норму, согласно которой «по договору вклада по требованию банк обязан выдать вклад в течение 3 рабочих дней с момента обращения вкладчика, кроме вкладов, сделанных юридическими лицами на иных условиях возврата, установленных договором».