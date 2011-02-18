Эксперт: за неделю индекс Украинской биржи вырос на 3,6%

Индекс Украинской биржи сегодня двигался в нисходящем тренде в первой половине дня, однако смог отыграть потери к концу торговой сессии.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он подчеркнул, что всего лишь пять ликвидных акций в пятницу фиксировали рост. При этом «Укрнафта» была лидером, прибавив в стоимости 3,5%.

Аналитик отметил, что «Укртелеком» в пятницу вырос на 1,7%, после того как Фонд государственного имущества подтвердил намерение EPIC приобрести телекоммуникационного оператора. Акции «Лугансктепловоза» поднялись на 3% после публикации финансовых результатов за 2010 год.

По словам аналитика, за последнюю неделю индекс Украинской биржи вырос на 3,6%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 18 февраля, вырос на 0,25% – до 1 140,42 пункта. Общий объем торгов составил 233 млн. 876 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,05% – до 2889,30 пункта. Общий объем торгов составил 352 млн. 897 тыс. грн., из них на срочном рынке – 75 млн. 196 тыс. грн.