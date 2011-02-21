Поддержку фондовым рынкам оказали корпоративная отчетность и прогноз от ФРС - эксперты

Поддержку мировым фондовым рынкам в пятницу, 18 февраля, оказала позитивная корпоративная отчетность, а также повышение прогноза по росту американской экономики со стороны Федеральной резервной системы США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В то же время, по словам аналитиков, инвесторы были обеспокоены тем, что в который раз Центральный Банк Китая повысил резервные требования по депозитам банков. В отсутствие Значимая макроэкономическая статистика в пятницу не выходила. Торги на фондовых площадках Европы и США в этот день закрылись преимущественно ростом ведущих индексов.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые площадки в пятницу закрылись незначительным ростом. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (45,7 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины рост был зафиксирован по акциям «Укрнафты» (+3,5%), «Укртелекома» (+1,71%) и «Донбассэнерго» (+0,36%). Лидерами снижения стали Авдеевский КХЗ (-3,27%), Енакиевский метзавод (-2,13%) и «Стирол» (-1,96%). Поддержку акциям «Укртелекома» оказала новость о том, что Фонд государственного имущества Украины получил от ESU официальное согласие приобрести государственный пакет акций компании размером 92,79%.

По информации аналитиков, сегодня будет опубликован индекс деловой активности в промышленности по еврозоне и Германии, а также индекс делового оптимизма IFO.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 18 февраля, вырос на 0,25% – до 1 140,42 пункта. Общий объем торгов составил 233 млн. 876 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,05% – до 2889,30 пункта. Общий объем торгов составил 352 млн. 897 тыс. грн., из них на срочном рынке – 75 млн. 196 тыс. грн.