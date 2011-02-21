ФГИУ направил соучредителям МАУ предложение о покупке акций за 287 млн. 229 тыс. грн.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) направил соучредителям Частного акционерного общества "Авиакомпания "МАУ" предложение приобрести 61,58%-ный государственный пакет акций компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в Фонде, цена данного госпакета акций МАУ, согласно результатам экспертной оценки, составляет 287 млн. 229 тыс. грн.

По информации ФГИУ, предложения направлены UIA Веtеиligungsgesellschaft mbH (принадлежит 22,51% уставного фонда МАУ), UIA Ноlding GmbH (9,93%), ООО "Кепиталл инвестмент проджект" (5,97%).

Как отметили в Фонде, предложение по приобретению госпакета акций Фонд госимущества сделал после того, как утвердил отчет о его оценке, осуществленный ООО "Украинская экспертная группа".

Как сообщили в Фонде госимущества, отработка условий договора купли-продажи 61,58% акций МАУ начнется после поступления в ФГИУ согласия компаний, которым направлено предложение о приобретении этого пакета.

Фонд госимущества со своей стороны готовит покупателям предложения об инвестиционных и социальных обязательствах, которые, по его мнению, должны быть включены в условия договора. Это, в частности, привлечение в течение нескольких лет инвестиций на развитие сети среднемагистральных и дальнемагистральных маршрутов, а также завершение программы обновления флота. В социальной деятельности - в частности, сохранение рабочих мест и социального пакета, предусмотренного коллективным договором.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2010 года ФГИУ объявил о приватизации государственного пакета акций «МАУ».

22 ноября председатель ФГИУ А.РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн. Эксперты считают эту сумму очень заниженной.

1 декабря 2010 г. ООО «Украинская экспертная группа» (г. Киев) было признано победителем конкурса по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций авиакомпании «МАУ». Эксперты выразили удивление решением ФГИУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.