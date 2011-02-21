Эксперт: на мировых биржах в пятницу наблюдалась неоднозначная динамика

На мировых фондовых биржах в пятницу, 18 февраля, наблюдалась неоднозначная динамика.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, американские рынки в пятницу росли в течение первой половины дня. Впоследствии они растеряли достижения, но все же смогли закрыться слабым ростом. Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, DJIA прибавил 0,6%. Европейские биржи также показали скромные результаты: немецкий DAX увеличился на 0,3%, французский CAC40 - на 0,1%.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, в течение выходных порцию негатива на мировые рынки принесло дальнейшее распространение гражданских волнений по Ближнему Востоку. В частности, новыми центрами массовых протестов стали Бахрейн и Ливия. Этот фактор уже сказался на азиатских торгах и на котировках нефти, поставивших новые посткризисные рекорды. Российский рынок начал неделю снижением, несмотря на подорожание нефти.

Аналитик отметил, что сегодня американский рынок закрыт в связи с празднованием Дня президентов (день рождения Джорджа ВАШИНГТОНА). Внешний фон на открытии украинского рынка сложился умеренно негативный.