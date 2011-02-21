Нефтегазовые компании показали в Лондоне разностороннюю динамику - эксперты

Украинские нефтегазовые компании, акции которых котируются на Лондонской фондовой бирже, показали в пятницу разностороннюю динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, акции Regal Petroleum (+2,04%) и Cadogan Petroleum (-2,87%) на Лондонской фондовой бирже в пятницу продемонстрировали противоположную динамику, а бумаги JKX Oil & Gas подросли на 0,54%. На впечатляющую величину взлетели котировки Ferrexpo (+2,98%), в то время как темпы роста «Мироновского хлебопродукта» (+0,51%) оказались несколько ниже.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в пятницу «Астарта» (+0,52%) закрылась на позитивной территории, незначительно сдал позиции «Агротон» (-0,64%), а котировки «Кернела» обвалились на 6,01%.