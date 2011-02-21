Эксперты: украинские ликвидные бумаги в пятницу находились под давлением продавцов

Украинские ликвидные бумаги в пятницу, 18 февраля, находились под давлением со стороны продавцов.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Украинской бирже в пятницу самые значительные потери понесли акции горно-металлургического сектора. Авдеевский КХЗ упал на 3,27%, Eнакиевский метзавод - 2,13%, ALMK -1,86%, «Азовсталь» - 1,57%, Ясиновский КХЗ - 1,55%. Котировки «Мотор Сичи» (-0,22%) и банковского сектора («Райффайзен банка Аваль» опустился на 0,66%, «Укрсоцбанк» - на 0,65%) просели несущественно.

Таем не менее, отмечают аналитики, отечественным фондовым рынкам в пятницу удалось закрыться на позитивной территории. Впечатляющие результаты «Укрнафты» (+3,5%) и «Укртелекома» (+1,71%) оказали основное влияние на положительный результат индекса Украинской биржи.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 18 февраля, вырос на 0,25% – до 1140,42 пункта. Общий объем торгов составил 233 млн. 876 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,05% – до 2889,30 пункта. Общий объем торгов составил 352 млн. 897 тыс. грн., из них на срочном рынке – 75 млн. 196 тыс. грн.