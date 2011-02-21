Fitch присвоило облигациям Metinvest финальный рейтинг «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску среднесрочных гарантированных облигаций METINVEST B.V. (далее – «Metinvest») объемом 750 млн. долл. с погашением в 2018 г. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, присвоение финального рейтинга следует за рассмотрением окончательной документации, которая в значительной мере соответствует ранее изученной предварительной информации. Финальный рейтинг находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») Metinvest в иностранной валюте «B».

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.