Индекс Украинской биржи в течение дня шел по нисходящему тренду - эксперт

Индекс Украинской биржи в течение сегодняшнего торгового дня шел по нисходящему тренду.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его информации, индекс Украинской биржи активно рос лишь на протяжении первых 90 минут торгов, коснувшись отметки 2 950 пунктов. По итогам сессии понедельника он прибавил скромные 0,2%, остановившись на отметке 2 894 пункта.

Как отметил аналитик, динамика по основным ценным бумагам сегодня была неоднородной. «Укрнафта» и Алчевский металлургический комбинат вели индекс Украинской биржи наверх, подорожав на 2,8% и 3% соответственно. При этом Авдеевский КХЗ и «Азовсталь» сдерживали рост индекса, подешевев по итогам дня на 3,6% и 2,6% соответственно.