"Авантаж Капитал" планирует разместить на Варшавской фондовой бирже три украинские компании

Инвестиционная группа "Авантаж Капитал", являющаяся авторизированным советником Варшавской фондовой биржи (ВФБ) в Украине, планирует в этом году разместить на ВФБ акции трех украинских компании.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель совета директоров "Авантаж Капитал" Юрий КОСТОГЛОДОВ.

По его словам, одной из запланированных к размещению компаний является компания "Хлебное & Лан" (Харьковская обл.), которую планируется разместить в первом полугодии этого года. "Думаю в марте мы назовем две остальных потенциальных компании", – сказал Ю.КОСТОГЛОДОВ.

По его словам, объемы размещения составят в среднем по 1,5 млн. евро для каждой из компаний.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа (ВФБ) – крупнейшая фондовая биржа в Центральной и Восточной Европе по показателям объема торгов и рыночной капитализации.

ИГ "Авантаж Капитал" – первый авторизированный советник ВФБ в Украине. Основными направлениями деятельности группы являются корпоративные инвестиционные решения и управление частным капиталом.