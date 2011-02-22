Moody's присвоило гривневым еврооблигациям "Укрэксимбанка" рейтинг "Ba3"

Международное рейтинговое агентство Moody`s присвоило выпуску еврооблигаций "Укрэксимбанка" (Киев) на 2,385 млрд. грн. со ставкой доходности 11% рейтинг Ba3, прогноз "стабильный".

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба рейтингового агентства.

Трехлетние, с ограниченным регрессом, облигации были выпущены Biz Finance PLC (Великобритания), специальной компанией для размещения облигаций "Укрэксимбанка".

Рейтинг облигаций основан на основном рейтинге "Укрэксимбанка" Ba3, с прогнозом "стабильный".

Как сообщалось, «Укрэксимбанк» 28 января 2011 года осуществил выпуск трехлетних облигаций в гривне на сумму 2,385 млрд. грн. (эквивалент – 300 млн. долл. США) со ставкой купона 11%, расчеты по которым будут происходить в системе «Euroclear» в долларах США.

Окончательный срок погашения транзакции наступает через три года.

В качестве букраннеров назначены три инвестиционных банка (Credit Suisse - в качестве глобального координатора, Citi и Deutsche Bank) для обеспечения ликвидности на вторичном рынке.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 января 2011 года активы банка составили 73,172 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 52,094 млрд. грн., обязательства – 55,717 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал – 17,454 млрд. грн.

В 2010 году «Укрэксимбанк» увеличил прибыль на 69% – до 51,307 млн. грн.