Торги в Европе вчера завершились снижением на фоне волнений на Ближнем Востоке - эксперты

Торговая сессия на фондовых биржах Европы вчера завершилась снижением ведущих индексов на фоне волнений на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, беспорядки в Ливии привели к повышению цен на нефтяные фьючерсы и падению котировок на фондовых площадках. Фондовые биржи в США 21 февраля были закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки в понедельник закрылись незначительным ростом. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 0,16%, оказавшись на уровне 2893,81 пункта, а индекс ПФТС вырос на 0,10% до уровня 1141,51 пункта. Однако это не отображает реальную картину рынка, так как большинство бумаг индексной корзины потеряли в весе более 2%. В частности, причиной «неадекватности» значения индекса Украинской биржи стала «Укрнафта», ведь по результатам торгов рост акций компании составил 2,85% при объеме 44,7 млн. грн. Среди предприятий индексной корзины рост также был зафиксирован по акциям Алчевского меткомбината (+3,04%), «Донбассэнерго» (+1.43%), «Укртелекома» (+0,60%) и «Центрэнерго» (+0,24%).

По информации аналитиков, сегодня публикуется индекс потребительского доверия GfK по Германии за март. По США выйдет индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за декабрь и индекс потребительского доверия за февраль. Сезон квартальной отчетности продолжат корпорации Wal-Mart Stores, Home Depot, Medtronic и Hewlett-Packard.