Индекс Украинской биржи снова вырос благодаря всего нескольким акциям - эксперты

Незначительный рост индекса Украинской биржи уже вторую сессию подряд был обусловлен динамикой всего нескольких акций.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики подчеркивают, что в понедельник опять взлетели котировки «Укрнафты» (+2,81%). Резкое изменение тренда произошло по акциям Алчевского меткомбината (+3,04%). Кроме того, без потерь закрылись «Укртелеком» (+0,6%) и «Центрэнерго» (+0,24%).

Как отмечают аналитики, по бумагам коксохимических предприятий в понедельник наблюдалось существенное понижение цены. Авдеевский КХЗ упал на 3,59%, Ясиновский КХЗ – на 2,79%. Значительно просели котировки «Азовстали» (-2,58%) и компаний банковского сектора. «Укрсоцбанк» потерял 2,09%, «Райффайзен банк Аваль» - 1,74%. Более умеренным оказалось снижение стоимости акций «Захидэнерго» (-1,53%) и Енакиевского метзавода (-1,15%). Не смогла выбраться из красной зоны и «Мотор Сич» (-0,14%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 февраля, повысился на 0,10% – до 1 141,51 пункта.Общий объем торгов составил 546 млн. 331 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,16% – до 2893,81 пункта. Общий объем торгов составил 321 млн. 260 тыс. грн., из них на срочном рынке – 69 млн. 850 тыс. грн.