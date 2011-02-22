Эксперт: акции рухнули из-за распространения нестабильности по Ближнему Востоку и Африке

Главной причиной обвала на мировых фондовых биржах стало дальнейшее распространение политической нестабильности по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что вчера появились сообщения о том, что в Ливии для разгона демонстрантов задействована авиация. Принимая во внимание резко возросшие политические риски, агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Ливии с ВВВ+ до ВВВ, а агентство Standard&Poor’s ухудшило рейтинг Бахрейна также на один шаг, до А-.

А.БЛИНОВ подчеркнул, что из информационно закрытой Ливии доносятся вести о том, что оппозиция захватила часть нефтегазовой инфраструктуры страны. На этом фоне резко взлетели котировки нефти, что поддержало акции компаний нефтегазового сектора (за исключением тех, что имеют операции в Ливии). Золото также активно растет в цене и уже превзошло отметку в 1 400 долларов за тройскую унцию.

По словам аналитика, вчера американский рынок был закрыт в связи с празднованием Дня президентов. В то же время европейские рынки зафиксировали сильное падение: немецкий индекс DAX упал на 1,4%, французский CAC40 также потерял 1,4%, а британский FTSE снизился на 1,1%.

Как сообщил А.БЛИНОВ, сегодня падение охватило и азиатские рынки. Японский Nikkei сократился на 1,8%, котировки на торговой площадке Шанхая упали на 2,6%. Российский рынок также открылся резким падением.