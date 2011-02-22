Сегодня было зафиксировано сильное падение индекса Украинской биржи - эксперт

На Украинской бирже сегодня было зафиксировано сильное снижение в первый час торгов на негативном внешнем фоне, но индекс UX все же смог отыграть часть падения.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его информации, в первый час сегодняшних торгов индекс Украинской биржи опускался ниже отметки 2 810 пунктов. Но, в частности, хорошие новости пришли из США, где индекс потребительских настроений от Conference Board вырос до 70,4 пункта, что является максимальным значением с февраля 2008 года. Консенсус-прогноз рынка при этом составлял лишь 65,5 пункта.

Аналитик отметил, что в очередной раз поддержку индексу Украинской биржи оказали акции «Укрнафты», которые выросли на 0,8%. Акции «Укртелекома» подорожали на 0,9%. Среди лидеров по снижению были акции Стахановского вагоностроительного завода, котировки которых упали на 3,6%, а также Стирола, по которым было зафиксировано падение на 2,9%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 22 февраля, снизился на 1,50% – до 1 124,39 пункта. Общий объем торгов составил 387 млн. 228 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,86% – до 2868,95 пункта. Общий объем торгов составил 393 млн. 322 тыс. грн., из них на срочном рынке – 115 млн. 642 тыс. грн.