Украинские фондовые рынки нашли «родной» стимул для роста

На прошедшей неделе основное влияние на фондовые рынки по-прежнему оказывали данные по экономике США и корпоративная отчетность. Актуальным был и вопрос европейских финансов. Следует также отметить, что «египетский фактор» уже не влиял на фондовые рынки в связи с отставкой Хосни МУБАРАКА накануне. Однако на смену Египту пришли Бахрейн, Алжир, Йемен и Ливия.

В целом же для мировых рынков акций на прошлой неделе была характерна разнонаправленная динамика. При этом направление тренда определял противоречивый новостной фон. И если отчеты корпораций, как и ранее, радовали инвесторов, то макроэкономические данные нередко давали им повод для сомнений.

Что же касается украинского рынка ценных бумаг, то он по результатам недели продемонстрировал неплохой рост, особенно по сравнению с предыдущей неделей. В частности, по подсчетам аналитика компании Astrum Investment Management Дениса Белова, за прошлую неделю индекс Украинской биржи вырос на 3,6%, тогда как по итогам предыдущей недели он остался практически неизменным, снизившись на 0,3%.

Интересно также, что причиной роста отечественных рынков стал не столько в целом позитивный внешний новостной фон, сколько обнадеживающая отчетность отдельных украинских компаний, акции которых являются голубыми фишками. При этом часто рост индексов в рамках одного торгового дня обеспечивали всего несколько компаний, при одновременном падении остальных ликвидных бумаг. Так, на прошлой неделе впечатляющий подъем снова показала «Укрнафта» на фоне роста прибыли компании в минувшем году. Кроме того, «Мотор Сич» порадовала игроков рынка хорошими результатами за 2010 год и, как следствие, ростом котировок. В то же время, на протяжении недели падали акции горно-металлургического комплекса.

Как отметили аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, отечественные фондовые рынки открыли прошлую неделю ростом. Индекс Украинской биржи в понедельник, 14 февраля, прибавил 1,92%, а объем торгов достиг существенной отметки в 250 млн. грн. Огромное влияние на повышение индекса оказал стремительный взлет котировок «Укрнафты» (+7,49%) после оглашения компанией прибыли за 2010 год. Существенно повысилась стоимость бумаг «Мотор Сичи» (+1,67%). Позитивную динамику предыдущей недели сохранил банковский сектор. Акции «Райффайзен банка Аваль» (+1,25%) и «Укрсоцбанка» (+1,43%) укрепились в цене. Среди других голубых фишек на позитивной территории удалось закрыться Авдеевскому КХЗ (+0,59%), «Стиролу» (+0,1%) и «Центрэнерго» (+0,05%). Самый слабый результат среди ликвидных бумаг продемонстрировали акции «Укртелекома» (-1,10%), тогда как потери других компаний были незначительными - в рамках одного процента.

В свою очередь, сообщил Д.Белов, мировые рынки в понедельник двигались разнонаправленно. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 вырос на 0,4%. Американский индекс S&P 500 прибавил 0,2%, в то время как DJIA утратил 0,04%. Наибольшим спросом у торговцев пользовались акции нефтяных компаний на фоне опасений о том, что ситуация на Ближнем Востоке может усугубиться в ближайшее время. Так, по результатам торгов понедельника акции Exxon Mobil выросли на 2,5%, а акции Chevron прибавили в цене 1,3%. Наибольшее снижение показали акции Fannie Mae и Freddie Mac, потеряв 21% и 23,5% соответственно после заявлений правительства о планах по уменьшению размера ипотечных портфелей компаний.

Тенденция роста украинских фондовых индексов за счет повышения котировок всего нескольких акций была характерна для всей прошедшей недели. Причем такая картина повторялась практически каждый день. Продолжилась данная тенденция и на текущей неделе. Особенно выделилась в этом плане «Укрнафта», о чем говорилось выше.

Так, аналитики компании Phoenix Capital подчеркнули, что отечественные ликвидные бумаги в пятницу, 18 февраля, находились под давлением со стороны продавцов, и вновь самые значительные потери понесли акции горно-металлургического сектора. Тем не менее, отечественным фондовым рынкам в пятницу удалось закрыться на позитивной территории. При этом основное влияние на положительный результат индекса Украинской биржи оказали впечатляющие результаты «Укрнафты» (+3,5%) и «Укртелекома» (+1,71%).

Вернемся к мировым рынкам ценных бумаг, которые на прошлой неделе демонстрировали разнонаправленное движение на противоречивом новостном фоне.

В частности, по словам Д.Белова, опубликованные во вторник, 15 февраля, макроэкономические данные оказывали давление на американские рынки акций. Наибольшее разочарование принесли данные о динамике розничных продаж в США. Негативное влияние на настроения рыночных игроков также оказывали данные о стоимости импортированных товаров. При этом индекс промышленного производства в штате Нью-Йорк превысил ожидания рыночных игроков.

В то же время, сообщил Д.Белов, европейские рынки во вторник росли в основном благодаря акциям банковского сектора. После того как Barclays опубликовал хороший финансовый отчет за 2010 год (рост прибыли составил 12,5%), его акции подорожали на 5%, что привело к росту других компаний сектора на 1,6-2,5%.

Здесь даже на примере одного торгового дня заметно, что макроэкономические данные и в США, и в Европе остаются довольно противоречивыми, тогда как корпоративные отчеты по сравнению с ними выглядят чрезвычайно позитивными.

Росту фондовых рынков на прошлой неделе помогли также новости о ряде крупных слияний-поглощений. Кроме того, игроки восприняли положительно и заявления финансовых чиновников США. По словам Д.Белова, в среду, 16 февраля, публикация результатов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) придала оптимизма покупателям. ФРС повысила диапазон ожиданий относительно роста реального ВВП в 2011 году с 3-3,6% до 3,4-3,9%. Предполагаемый рост в 2011 году, по мнению ФРС, должен быть выше темпов роста в долгосрочной перспективе (2,5-2,8%), что поможет несколько уменьшить уровень безработицы - до 8,8-9%.

Несмотря на то, что на европейских фондовых рынках в течение нескольких дней наблюдалось ралли в банковском секторе, финансовые проблемы региона остаются актуальными, лишь на некоторое время отступая на второй план на фоне других событий.

Так, вечером 14 февраля глава Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер сообщил, что министры финансов стран-членов зоны евро поддержали удвоение кредитной способности будущего Европейского фонда финансовой помощи. В частности, начиная с 2013 года, Европейский механизм стабильности – постоянный механизм финансовой помощи, будет иметь эффективную кредитоспособность в 500 млрд. евро. По словам люксембургского премьера, этой суммы должно быть достаточно, чтобы успокоить рынки.

Вышеизложенная информация, с одной стороны, свидетельствует о том, что европейские финансы остаются «слабым звеном» мировой экономики. И данный вопрос требует скорейшего решения. С другой стороны, Жан-Клод Юнкер дал понять, что Евросоюз готов приложить максимум усилий, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

На текущей неделе главными в мире стали события в Ливии. Ситуация в стране обострилась в минувшие выходные, и это уже привело к обвалу на мировых фондовых биржах. В частности, инвесторы беспокоятся по поводу поставок нефти. Ситуация в Ливии ухудшается, более того, против демонстрантов власть уже применила оружие. Дальнейшее развитие событий непредсказуемо…

Игорь Галычак (УНИАН)