Причиной массовых распродаж украинских акций стали новости с Ближнего Востока - эксперты

Причиной массовых распродаж украинских акций во вторник, 22 февраля, послужили новости о развитии конфликта на Ближнем Востоке.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки во вторник закрылись снижением. Лидерами торгов по объему на Украинской бирже выступили «Укрнафта» (26,6 млн. грн.) и «Мотор Сич» (22,2 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины рост был зафиксирован по акциям «Укртелекома» (+0,90%), «Укрнафты» (+0,83%) и Алчевского меткомбината (+0,60%). Лидерами падения стали Стахановский вагоностроительный завод (-3,62%), «Стирол» (-2,92%) и Енакиевский метзавод (-2.68%).

По информации аналитиков, фондовые биржи Европы и США во вторник также закрылись со снижением. Поддержку рынкам оказали данные о потребительском доверии в США, рост которого перекрыл негативную статистику по рынку жилья США. Разочарованием для инвесторов стал квартальный отчет Wal-Mart Stores.

По словам аналитиков, сегодня ожидаются статистка по объему новых промышленных заказов еврозоны за декабрь и данные по продажам домов на вторичном рынке в США за январь. Внимание инвесторов также будет приковано к квартальному отчету технологического гиганта Hewlett-Packard.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 22 февраля, снизился на 1,50% – до 1 124,39 пункта. Общий объем торгов составил 387 млн. 228 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,86% – до 2868,95 пункта. Общий объем торгов составил 393 млн. 322 тыс. грн., из них на срочном рынке – 115 млн. 642 тыс. грн.