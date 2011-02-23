Эксперт: падение на мировых фондовых рынках во вторник продолжилось

Падение на мировых фондовых рынках во вторник, 22 февраля, продолжилось.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что наиболее сильным падение было на американском рынке, который в понедельник был закрыт в связи с празднованием Дня президентов. По итогам торгов индекс S&P 500 снизился на 2% до отметки 1 315 пунктов, а индекс DJIA потерял 1,4% номинала.

Как отметил аналитик, в начале вчерашнего торгового дня в США вышли хорошие статистические новости. Индекс потребительских настроений от Conference Board вырос до 70,4 пункта, что является максимальным значением с февраля 2008 года (консенсус-прогноз рынка составлял лишь 65,5 пункта). Однако это не смогло удержать рынок от падения на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Индекс волатильности фондового рынка VIX вырос почти на 30% до отметки 21, что является максимальным значением с начала 2011 года. Соотношение выросших по итогам торгов акций к подешевевшим составило внушительные 1:7.

По словам А.БЛИНОВА, европейские индексы во вторник также продолжили снижение, начатое в понедельник. Французский CAC40 упал на 1,15%, британский FTSE 100 сократился на 0,3%, а немецкий индекс DAX смог удержать снижение на уровне незначительных 0,05%. Азиатские биржи завершили сегодняшний день снижением: Nikkei упал на 0,8%. Внешний фон на открытии украинского рынка сложился умеренно негативный.