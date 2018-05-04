"Война" за депозитарий - государство или прислушается, или победит...

На фондовом рынке Украины в начале февраля впервые прошел слух - "о центральном депозитарии договорились". Когда немного позже появилась более детализированная информация, уже ни у кого не возникало вопросов - действительно договорились. Как свидетельствовали поинформированные источники, правительство взялось разрешать эту проблему достаточно неожиданным способом.

Стоит отметить, что как только речь заходит о создании в Украине единственного центрального депозитария, все сразу вспоминают о Всеукраинском депозитарии ценных бумаг и Национальном депозитарии, председателем правления которого является чрезвычайно эффектная и известная на рынке фигура - Виктор Анатолиевич Ивченко. Именно эти два учреждения претендуют на статус центрального депозитария, или такого, которое должно стать основой для его создания. Есть еще депозитарий при Национальном банке, но он, скорее, является подразделением НБУ, который обслуживает операции с государственными бумагами, чем самостоятельно действующей единицей. Что же касается первых двух "фигурантов дела", то в последнее время их отношения пережили определенное обострение после ситуации вокруг проведения собраний акционеров Нацдепозитария в прошлом году, которые будто были перенесении по решению премьер-министра Николая Азарова. По-видимому, вмешательство премьера должно было стать для одной из сторон первым колокольчиком для тех событий, которые развернулись уже в феврале этого года.

Что же случилось? А случилось то, что правительство определилось, каким образом ему создать в Украине единственный центральный депозитарий. И принятое решение абсолютно не в пользу ни одного из названных депозитариев. Дело в том, что Кабмин пожелал создать центральный депозитарий на базе Нацдепозитария и депозитария Национального банка, ни одним словом при этом не вспомнив о ВДЦБ. Следует отметить, что подобный шаг определенным образом напоминает тот путь, которым планировали пройти "архитекторы" единственного депозитария на базе ВДЦБ. Недаром наибольшим акционером последнего со стороны государства выступает именно Нацбанк. Однако времена меняются, а с ними меняется и руководство НБУ. И, возможно, у Сергея Арбузова, который сейчас руководит регулятором, немного другое виденье создания центрального депозитария, чем у его предшественника - Владимира Стельмаха. Сегодня становится все более очевидно, что во властных кабинетах воцарилось определенное единодушие относительно этого вопроса, и речь идет не только о С.Арбузове, но и о премьер-министре, который и дал поручение от 7 февраля о создании в Украине центрального депозитария.

Это поручение является интересным тем, что оно фактически построено на одной докладной записке. "С предложениями о создании центрального депозитария ценных бумаг и ввода клиринга на фондовом рынке Украины согласен", - отмечает Н. Азаров. Таким образом, премьер безоговорочно соглашается с концепцией реформирования депозитарной системы, изложенной в докладной записке. Теперь пришло время поинтересоваться, а кто же является автором этой эпохальной записки, которая имеет все шансы коренным образом изменить ситуацию на рынке депозитарных услуг в Украине? Сразу отметим - ответ на этот вопрос многое объясняет о том, что сегодня происходит в депозитарной сфере в целом. Потому что автором записки является скромный заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины. Виктор Анатолиевич Ивченко. Он же - это стоит еще раз напомнить - глава наблюдательного совета НДУ.

О чем же он пишет в докладной записке на имя премьер-министра? Прежде всего, Виктор Анатолиевич абсолютно уверенно констатирует, что взятые раньше правительством перед Международным валютным фондом обязательства о создании единственного центрального депозитария можно полностью спокойно выполнить путем объединения Национального депозитария Украины и депозитария НБУ. "Такое объединение является простым организационно, поскольку не требует реорганизации депозитарных учреждений", - сказано в записке. В то же время, по мнению ее автора, "объединение всех существующих в Украине депозитариев возможно, однако это значительно усложнит и затормозит создание центрального депозитария, поскольку объединение депозитариев ВДЦБ и МФС между собой еще не завершено".

Между тем последний тезис в самом ВДЦБ полностью опровергают. По словам представителей этого депозитария, объединения уже давно завершено.

Однако автор докладной записки не останавливается на уже сказанном, и к проблемам, с которыми, по его мнению, столкнется каждый, кто захочет объединяться с ВДЦБ, добавляет его несоответствие международным стандартам и украинскому законодательству, "субъективный подход акционеров этого частного конгломерата к оценке собственного капитала" и др.

Конечно же, в ВДЦБ и это опровергают. В целом, по мнению руководства Всеукраинского депозитария ценных бумаг, ситуация в реальности с точностью до наоборот. Да, по их информации, ВДЦБ является органической рыночной структурой, которая создана участниками рынка и на 77% принадлежат им. Он обслуживает 9 тысяч выпусков ценных бумаг суммарной нарицательной стоимостью 470 млрд. грн., ежемесячно регулирует свыше 150 тысяч операций о сделках, которые заключаются на фондовых биржах.

Очевидно, что заявлениями о незаменимости ВДЦБ для участников рынка сегодня поезд по выполнению поручения премьера уже не остановишь. Заметим, что тем же поручением, которым было провозглашено о создании единственного центрального депозитария в Украине, премьер-министр также утвердил состав рабочей группы для его создания, куда вошли представители разных государственных учреждений, в том числе и Виктор Ивченко, однако не было включено ни одного представителя рынка. О том, проводила ли эта группа свои заседания, были ли на них приняты какие-то решения, ни участникам рынка, ни представителям ВДЦБ пока ничего не известно. А это может быть еще одним свидетельством серьезности правительственных планов.

Именно учитывая серьезность, сегодня к защите ВДЦБ подключилась такая "тяжелая артиллерия" как Мировой банк и ряд международных финансовых учреждений. В частности как недавно заявила на общей пресс-конференции с руководством ВДЦБ старший финансовый специалист Мирового банка Анжела Пригожина, МБ рекомендовал украинскому правительству создать центральный депозитарий на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг. Она также сообщила, что согласно мировому опыту большинство центральных депозитариев являются негосударственными. Поэтому, по словам А.Пригожиной, Мировой банк будет рекомендовать украинскому правительству минимизировать роль государства в будущем центральном депозитарии. Она отметила, что сегодня необходимо создать реально действующую рабочую группу по созданию центрального депозитария при участии всех заинтересованных сторон.

"Мы бы хотели, чтобы состав уже действующей рабочей группы был максимально расширен, при этом там в ровной мере были бы представлены все заинтересованные стороны, которые могли бы сказать свое слово", - подчеркнула А.Пригожина.

По словам руководителя проекта USAID по развитию фондового сектору Роберта Бонда, его организация имеет общую точку зрения с Мировым банком, которая заключается в том, что украинское правительство "должно признать реалии рынка и поддержать создание центрального депозитария на основе ВДЦБ". Он также отметил, что сегодня у государства нет серьезных оснований для того, чтобы выступать в качестве владельца центрального депозитария. По информации Р. Бонда, в мире насчитывается всего 4 государства, где депозитарии находятся в госсобственности, при чем один из таких - в Польше - сейчас планируется приватизировать.

Однако, вероятно, самими заявлениями международных организаций и участников рынка дело так просто решить не удастся. Слишком высокие ставки в этой игре. По закону, все акционерные общества должны перевести свои акции из документной в бездокументную форму, а это бесконечно расширяет поле для деятельности депозитариев. К тому же, не стоит забывать, что речь идет о том, кто получит доступ к учету прав собственности и информации о соглашениях по ценным бумагам. Да и игроки подобрались не мелкие - субъекты рынка, международные финансовые институции, в конечном итоге - украинское правительство. Учитывая это, впереди нас ожидает еще не одна битва и закрученная интрига. Так что запасаемся поп-корном и устраиваемся удобнее - зрелище обещает быть интересным.

Андрей Гарасим (УНИАН)