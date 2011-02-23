Спрос на ОВГЗ в этом году будет не таким активным, как в прошлом – эксперт

Спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), без учета краткосрочного фактора ликвидности, в этом году будет не таким активным, как в прошлом.

Так прокомментировала результаты вчерашнего аукциона по ОВГЗ главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее словам, сумма привлеченных на вчерашнем аукционе средств оказалась намного ниже суммы амортизационных платежей по НДС-облигациям в размере 1,6 млрд. грн., которые должны быть осуществлены до следующего аукциона. Однако, по словам Е.БЕЛАН, Минфин уже получил 5,8 млрд. грн. (0,7 млрд. долл.) от продажи ОВГЗ в этом году и на прошлой неделе разместил еврооблигации на сумму 1,5 млрд. долл.

Более того, эксперт отметила, что в марте-апреле этого года ожидаются поступления от продажи «Укртелекома» в размере свыше 10 млрд. грн. (1,3 млрд. долл.). «Таким образом, правительство может себе позволить сократить объемы внутренних заимствований в ближайшие недели, несмотря на то, что в период между 16 марта и до конца апреля Минфин должен будет погасить ОВГЗ на сумму 5,8 млрд. грн.», – отметила Е.БЕЛАН. «Вероятно, Минфин постарается снизить ставки доходности, но вряд ли рынок согласится на существенное снижение, если только банковская ликвидность кардинально не увеличится», – добавила она. Е.БЕЛАН также отметила, что с ОВГЗ банки будут постепенно переориентироваться на покупку корпоративных облигаций и кредитование.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов разместило ОВГЗ на сумму 175 млн. грн. (по номинальной стоимости) на вчерашнем первичном аукционе, что ниже размещения на прошлой неделе в сумме 325 млн. грн. и является минимальным значением с начала года.