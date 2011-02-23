«Укрнафта» и «Укртелеком» выстояли против всеобщего давления продавцов – эксперты

«Укрнафта» (+0,83%) и «Укртелеком» (+0,9%) во вторник, 22 февраля, выстояли против всеобщего давления со стороны продавцов и сумели продемонстрировать скромный рост.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки завершили вторник в красной зоне. Среди металлургических предприятий на Украинской бирже существенные потери понесли «Азовсталь» (-2,58%) и Енакиевский метзавод (-2,68%), тогда как котировкам Алчевского меткомбината (+0,6%) удалось укрепиться. Существенным снижением стоимости завершились торги для акций «Мотор Сичи» (-2,18%). Значительно просели котировки генкомпаний. «Центрэнерго упала на 2,26%, «Захидэнерго» - на 1,68%.

В то же время, по информации аналитиков, снижение стоимости бумаг у банков и коксохимических предприятий оказалось более умеренным. «Укрсоцбанк» потерял 1,07%, «Райффайзен банк Аваль» - 0,67%, Авдеевский КХЗ - 0,91%, Ясиновский КХЗ - 0,67%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 22 февраля, снизился на 1,50% – до 1 124,39 пункта. Общий объем торгов составил 387 млн. 228 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,86% – до 2868,95 пункта. Общий объем торгов составил 393 млн. 322 тыс. грн., из них на срочном рынке – 115 млн. 642 тыс. грн.