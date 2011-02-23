Акции Regal Petroleum на Лондонской фондовой бирже показали восходящую динамику - эксперты

На Лондонской фондовой бирже во вторник, 22 февраля, наблюдалась восходящая динамика по акциям Regal Petroleum.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже во вторник акции Regal Petroleum прибавили 1,01%. По бумагам Cadogan Petroleum (-7,14%) происходила сильная коррекция, последовавшая после периода значительного роста. Котировки JKX Oil & Gas (-0,99%), Ferrexpo (-0,71%) и «Мироновского хлебопродукта» (-0,97%) незначительно просели.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже во вторник продолжила свое падение «Астарта» (-4,49%). На негативную территорию перебрался «Кернел» (-2,43%). Незначительно подешевели акции «Агротона» (-0,44%).