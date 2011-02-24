Развитие событий на фондовых рынках сегодня определит макростатистики из США - эксперты

Развитие событий на фондовых рынках сегодня в большей мере будет зависеть от макроэкономической статистики из США.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, данные по рынку труда, заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов смогут пролить свет на то, продолжается ли восстановление наибольшей экономики мира или рост финансовых рынков - это очередной «мыльный пузырь».

Как сообщают аналитики, поддержку фондовым площадкам Европы и США в среду, 23 февраля, оказали данные по розничным продажам из США, рост которых превысил ожидания, а также данные по рынку жилья, которые зафиксировали рост продаж на вторичном рынке. Негативным фактором стала квартальная отчетность Hewlett-Packard.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые биржи в среду закрылись снижением. Причиной по-прежнему остается конфликт на Ближнем Востоке. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (21,1 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины рост был зафиксирован по акциям Авдеевского КХЗ (+1,27%), «Захидэнерго» (+0,85%) и «Укрнафты» (+0,58%). Лидерами снижения стали «Центрэнерго» (-3,38%), Алчевский меткомбинат (-3,18%) и Укрсоцбанк (-3,10%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 23 февраля, снизился на 0,36% – до 1 120,36 пункта. Общий объем торгов составил 509 млн. 830 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,32% – до 2831,14 пункта. Общий объем торгов составил 376 млн. 550 тыс. грн., из них на срочном рынке – 105 млн. 883 тыс. грн.