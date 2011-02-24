Украинский фондовый рынок упал на фоне напряженности в Ливии

Индекс «Украинской биржи» по состоянию на 17:00 снизился на 4,54% - до 2702,55 пункта, индекс ПФТС снизился на 3,62% - до 1 079,76 пунктов, сообщают официальные сайты бирж.

По словам начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены ЕВДОЧЕНКО, падение мировых фондовых площадок на фоне возросшей вероятности гражданской войны в Ливии спровоцировало снижение и на отечественном рынке акций.

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, инвесторы напуганы возникновением очередного нефтяного кризиса и тому есть примеры. В этой связи аналитик напомнила, что в 1973 году, когда началась война между Израилем и его арабскими соседями, страны ОПЕК ввели эмбарго на поставки нефти в поддержавшие Израиль страны. В течение пары дней цены выросли с 3 до 11 долл./барр. При этом мировая экономика к 1975 году скатилась в рецессию с высокой инфляцией и безработицей. После этого мировая экономика пережила еще несколько нефтяных кризисов.

"Поэтому, пока не нормализуется обстановка на Ближнем Востоке и не стабилизируются цены на нефть, едва ли мы увидим активные покупки рисковых активов", - отметила Е.ЕВДОЧЕНКО.