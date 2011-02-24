Минэнерго допускает размещение «Нафтогазом» еврооблигаций в конце 2011 года

НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает возможность начать размещение ценных бумаг на международных финансовых рынках в конце 2011 года.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о выполненных работах за 2010 год, текст которого размещен на сайте министерства.

Согласно документу, одной из основных задач реформирования нефтегазовой отрасли страны является привлечение средств на внешних рынках для обеспечения финансовой стабилизации «Нафтогаза» и реализации его инвестиционных проектов. Возможным механизмом привлечения инвестиционных средств является выпуск и размещение ценных бумаг компании на международных финансовых рынках, уточняют в министерстве.

«При условии реализации основных стратегических положений, разработанных предложений по реформе нефтегазовой промышленности и внесения соответствующих изменений в действующую законодательную базу размещение ценных бумаг компании на международных финансовых рынках можно начать в конце 2011 года», – отмечается в документе.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.