Падение на Украинской бирже в четверг продолжилось - эксперт

Падение на Украинской бирже в четверг, 24 февраля, продолжилось.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что индекс Украинской биржи вчера сократился на внушительные 4,65% до 2 700 пунктов.

По словам аналитика, основным фактором резкого падения стало снижение котировок «Укрнафты» на 8% накануне ежегодного собрания акционеров, назначенного на 25 февраля. Акции «Райффайзен банка Аваль» и Стахановского вагоностроительного завода также сильно подешевели. Они упали на 6,3% и 6,5% соответственно.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, «Укртелеком» в четверг был единственной подорожавшей ликвидной акцией. Стоимость данных бумаг увеличилась на 0,4%.