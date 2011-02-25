Янукович подписал закон о совершенствовании деятельности акционерных обществ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» относительно совершенствования механизма деятельности акционерных обществ» (№ 2994–VI).

Соответствующее сообщение размещено на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Верховная Рада приняла этот закон, учтя все предложения Президента, поскольку ранее В.ЯНУКОВИЧ ветировал его. За данное решение проголосовал 261 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом, акции публичного акционерного общества могут покупаться и продаваться на фондовой бирже. Публичное акционерное общество обязано пройти процедуру включения акций в биржевой список хотя бы одной фондовой биржи.

Президент предложил, а парламент поддержал предложение относительно исключения из закона нормы о предоставлении мажоритарным акционерам – владельцам 95% и больше акций общества права принудительного выкупа акций у всех других акционеров.

Кроме того, Президент предложил предусмотреть норму о том, что решение о совершении значительного правового действия, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такого действия, составляет 50% и больше процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества, принимается более чем 50% голосов от общего количества акционеров.