Рост на Украинской бирже вчера наблюдался только по акциям «Укртелекома» - эксперты

Рост на Украинской бирже среди ликвидных бумаг вчера наблюдался только по акциям «Укртелекома» (+0,39%) на фоне ожидания официального объявления о приватизации.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые площадки в четверг, 24 февраля, закрылись сильным гэпом вниз. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи снизился на 4.65%, оказавшись на уровне 2699,61 пункта, а индекс ПФТС – на 3,62% до 1079,76 пункта. Среди предприятий индексной корзины наибольшее снижение было зафиксировано по акциям «Укрнафты» (-8,03%). Также сильное снижение показали акции банков. «Райффайзен банк Аваль» потерял 6,29%), «Укрсоцбанк» - 5,36%.

По информации аналитиков, биржи Европы и США закрылись разнонаправленным движением индексов. Поддержку рынку оказала статистика по рынку труда из США, которая оказалась лучше прогнозов. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю сократилось до 391 тыс., тогда как ожидалось, что число заявок составит 400 тыс. В то же время, на настроениях инвесторов продолжает негативно сказываться нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

Аналитики сообщают, что сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП еврозоны за IV квартал, а также значение индекса потребительских настроений, рассчитываемого Университетом Мичигана, за февраль и предварительная оценка ВВП за IV квартал по США.