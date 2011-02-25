Российский "ВТБ" приобрел 46,48% акций "Банка Москвы"
12:26, 25 февраля 2011Фондовый рынок
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Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) приобрел 46,48% акций "Банка Москвы" и намерен увеличить свой пакет до 100%.
Об этом сообщается на сайте "ВТБ".
«Речь идет о поэтапном вхождении ВТБ в уставный капитал акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» с целью приобретения до 100% кредитной организации», - говорится в сообщении.
Оба банка имеют дочерние учреждения в Украине: "ВТБ" – АО «ВТБ Банк» (Киев), а "Банк Москвы" – "БМ Банк" (Киев).
В пресс-службе украинского "ВТБ Банка" назвали преждевременными комментарии по поводу возможного объединения дочерних кредитно-финансовых учреждений в один банк.
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