Котировки акций на мировых рынках были поддержаны заявлениями Саудовской Аравии – эксперт

Заявления Саудовской Аравии поддержали в четверг, 24 февраля, котировки акций на мировых фондовых рынках.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, цены на «черное золото» прекратили безудержный рост и даже снизились вслед за тем, как Саудовская Аравия заявила, что она способна возместить возможное выбытие ливийской нефти из мирового энергетического баланса. Поддержку американскому рынку в последние часы торгов четверга оказало снижение цен на нефть.

Тем не менее, отмечает А.БЛИНОВ, на фондовом рынке США в четверг продолжалось падение. В течение торгового дня индекс S&P опускался ниже знаковой отметки 1 300 пунктов, однако в последние два часа торгов смог отыграть значительную часть потерь и закрылся на уровне 1 306 пунктов со снижением на 0,1%.

По мнению аналитика, новости корпоративной отчетности в четверг были неоднородными. Акции компании Priceline.com выросли на 8,5% после того как она объявила о росте чистой прибыли в четвертом квартале 2010 года на 73%. При этом автомобильный гигант General Motors задекларировал чистую прибыль за четвертый квартал в размере 510 млн. долларов, что оказалось ниже ожиданий рынка. Котировки его акций снизились на 4,5%. Акции ритейлера Sears упали на 5,5% после того как его прибыль в четвертом квартале упала на 13%.

Как сообщил А.БЛИНОВ, макроэкономические данные из США в четверг также были неоднозначными. Количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось за неделю на 22 тыс. до 391 тыс. (консенсус-прогноз рынка составлял 405 тыс.), а четырхнедельное среднее значение упало на 16,5 тыс. до 402 тыс. При этом продажи новых домов в январе (данные Министерства торговли США) сократились на 12,6%, также ухудшена статистическая оценка за декабрь 2010 год. Таким образом, были опровергнуты предварительные позитивные данные, опубликованные днем ранее.