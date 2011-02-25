Украинский фондовый рынок оказался во власти продавцов - эксперты

Украинский фондовый рынок в четверг, 24 февраля, оказался во власти продавцов.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что индекс Украинской биржи в четверг потерял 4,65% на фоне высокого объема торгов в 297 млн. грн. «Тяжеловес» индекса – «Укрнафта» (-8,03%), подверглась сильной коррекции после длительного периода роста. Ощутимые потери также понесли «Центрэнерго» (-4,24%), «Мотор Сич» (-3,85%) и компании банковского сектора «Райффайзен банк Аваль» упал на 6,29%, «»Укрсоцбанк» - 5,36%).

По информации аналитиков, активная распродажа в четверг наблюдалась по бумагам горно-металлургического сектора. Aлчевский меткомбинат потерял 4,21%, Ясиновский КХЗ - 4,04%, «Азовсталь» - 3,42%, Eнакиевский метзавод - 2,62%, Aвдеевский КХЗ - 2,35%. Общему негативному тренду последовала и компания «Захидэнерго» (-2,54%). В то же время, акции «Укртелекома» (+0,39%) стали единственной ликвидной бумагой, оставшейся в четверг «на плаву».