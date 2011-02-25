Эксперты: украинские акции на международных площадках показали умеренные потери

Украинские компании, торгующиеся на международных фондовых площадках, продемонстрировали в четверг, 24 февраля, умеренные потери.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, среди нефтегазовых компаний на Лондонской фондовой бирже в четверг существенное падение стоимости продемонстрировали лишь акции Cadogan Petroleum (-6,58%). При этом котировки JKX Oil & Gas (-0,8%) просели незначительно, а торги по бумагам Regal Petroleum (+0,33%) закрылись на позитивной территории. Коррекция продолжилась по акциям Ferrexpo (-2,53%). Незначительно просели котировки «Ммироновского хлебопродукта» (-1,47%).

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в четверг небольшой шаг в красную зону сделала «Астарта» (-0,34%). В свою очередь, «Кернел» (-1,88%) и «Агротон» (-3,37%) существенно потеряли в стоимости.