Эксперт отмечает активные покупки акций вслед за существенной коррекцией накануне

На украинском фондовом рынке в пятницу, 25 февраля, наблюдались активные покупки вслед за существенной коррекцией среды-четверга.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в течение всей торговой сессии пятницы на Украинской бирже преобладал восходящий тренд. В связи с позитивной реакцией инвесторов на результаты собрания акционеров акции «Укрнафты» выросли опережающими темпами по отношению к рынку (+7,9%). Эта ценная бумага также стала лидером по объему торгов. Активно росли также акции «Мотор Сичи» и Ясиновского коксохимического завода, подорожавшие на 4,6% и 5,8% соответственно.

А.БЛИНОВ отметил, что по итогам недели индекс Украинской биржи снизился на 2,2%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 25 февраля, повысился на 1,58% – до 1096,77 пункта. Общий объем торгов составил 720 млн. 821 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4,64% – до 2824,93 пункта. Общий объем торгов составил 367 млн. 966 тыс. грн., из них на срочном рынке – 152 млн. 410 тыс. грн.