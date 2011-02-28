Фонд госимущества продал 61,58% акций МАУ его учредителям за 287 млн. 229 тыс. грн.

Фонд государственного имущества Украины подписал 25 февраля с учредителями ЧАО "Авиакомпания МАУ" договоры купли-продажи 61,58% госпакета акций авиакомпании за 287 млн. 229 тыс. грн..

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Так, в соответствии с подписанными договорами, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH приобрело дополнительно 36,09% акций ЧАО "МАУ", UIA Holding GmbH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%.

Покупатели обязались полностью оплатить акции в течение 60 дней.

Фонд госимущества со своей стороны внес в договоры купли-продажи обязательства в социальной и финансово-хозяйственной деятельности, которые предусматривают, в частности, обеспечение развития сети среднемагистральных маршрутов, программы обновления парка самолетов, создание новых рабочих мест, развитие новых технологий и пр.

Как сообщал УНИАН, на момент продажи UIA Веtеiligungsgesellschaft mbH принадлежало 22,51% МАУ, UIA Ноlding GmbH – 9,93%, Capital Investment Project – 5,97%.

В соответствии с проведенной ФГИУ экспертной оценкой, стоимость госпакета акций МАУ составила 287 млн. 229 тыс. грн.

Напомним, 5 ноября 2010 года ФГИУ объявил о приватизации государственного пакета акций «МАУ».

22 ноября председатель ФГИУ А.РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн. Эксперты посчитали эту сумму очень заниженной.

1 декабря 2010 г. ООО «Украинская экспертная группа» (г. Киев) было признано победителем конкурса по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций авиакомпании «МАУ». Эксперты выразили удивление решением ФГИУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.