Литвин просит оппозицию отказаться от требования заслушать отчет Азарова

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит оппозиционные фракции отказаться от требования заслушать в пятницу, 4 марта, во время Часа вопросов к правительству, премьер-министра Украины отчет Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов В.ЛИТВИН напомнил, что в законодательстве предусмотрены отдельные нормы относительно заслушивания отчета премьера.

По словам спикера, в связи с этим он просит представителей оппозиции не настаивать на выступлении Н.АЗАРОВА, а определиться, кто из членов правительства должен ответить на вопрос депутатов. При этом он добавил, что в Часе вопросов к правительству предусматривается участие Н.АЗАРОВА и членов Кабмина, и тогда оппозиция сможет задать вопросы, в том числе и премьер-министру.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля на заседании Согласительного совета лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО предложил во время Часа вопросов к правительству 4 марта заслушать информацию премьер-министра Н.АЗАРОВА относительно проведения в государстве приватизации.