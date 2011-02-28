Поддержкой рынкам акций стали заявления ливийской оппозиции о стабильности поставок нефти

Поддержкой рынкам акций в пятницу, 25 февраля, послужили заявления со стороны ливийской оппозиции относительно стабильности добычи и поставок нефти.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, фондовые биржи Европы и США в пятницу закрылись на положительной территории. Но, в то же время, негативной новостью стали данные по американскому ВВП за 4-й квартал, который оказался ниже прогноза и составил 2,8% против прогнозируемых 3,3%.

Аналитики отмечают, что отечественные фондовые площадки в пятницу также закрылись ростом. Лидерами торгов по объему на Украинской бирже выступили «Укрнафта» (34,9 млн. грн.) и «Мотор Сич» (29,4 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины наибольший рост был зафиксирован по акциям «Укрнафты» (+7,91%), Ясиновского КХЗ (+5,81%), «Мотор Сичи» (+4,60%) и Авдеевского КХЗ (+4,38%).

По словам аналитиков, сегодня будет опубликован индекс потребительских цен еврозоны. Кроме того, выйдут данные об объеме потребительский доходов и расходов за январь, чикагский индекс деловой активности и индекс незавершенных сделок по продаже домов за январь в США.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 25 февраля, повысился на 1,58% – до 1096,77 пункта. Общий объем торгов составил 720 млн. 821 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4,64% – до 2824,93 пункта. Общий объем торгов составил 367 млн. 966 тыс. грн., из них на срочном рынке – 152 млн. 410 тыс. грн.