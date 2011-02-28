Фондовые рынки восстанавливаются после понесенных накануне потерь - эксперт

Фондовые рынки восстанавливаются после понесенных накануне потерь.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «технические картины по отдельно взятым бумагам, например, акциям «Енакиевского метзавода», позволяют говорить о завершении движения вниз, однако констатировать завершение февральской коррекции по рынку в целом еще рано». Аналитик рекомендует участникам торгов ограничиваться краткосрочными операциями на рынке акций, поскольку формировать среднесрочные портфели в настоящее время достаточно рискованно.

Е.ЕВДОЧЕНКО отметила, что украинский рынок акций в пятницу, 25 февраля, полностью отыграл падение четверга, когда индекс UX упал на 4,65%. В понедельник, 28 февраля, на отечественном рынке акций наблюдается рост по широкому фронту бумаг. К 13:30 индекс UX повысился на 1,63% до 2870,96 пункта, и этому способствует позитивный внешний фон. Лидируют акции «Укрнафты», которые выросли на 5,45%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 25 февраля, повысился на 1,58% – до 1096,77 пункта. Общий объем торгов составил 720 млн. 821 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4,64% – до 2824,93 пункта. Общий объем торгов составил 367 млн. 966 тыс. грн., из них на срочном рынке – 152 млн. 410 тыс. грн.