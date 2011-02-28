«Нафтогаз Украины» намерен продать «Ощадбанку» ОВГЗ на 900 млн. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена продать ОАО «Государственный ощадный банк Украины» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 900 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению об объявлении соответствующего тендера по процедуре закупки у одного участника, «Нафтогаз Украины» намерен продать 900 тыс. облигаций (номинал 1 тыс. грн.) одним лотом с кодом UA 4000092167.

Предложенная цена обратного выкупа «Нафтогазом Украины» облигаций составляет 914,643 млн. грн.

Как сообщалось, в начале февраля «Нафтогаз Украины» для расчетов за импортный газ с российским «Газпромом» объявил тендер (с процедурой закупки у одного участника) по продаже «Укрэксимбанку» ОВГЗ на 1,5 млрд. грн.

В ноябре 2010 года «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» выкупили у «Нафтогаз Украины» ОВГЗ на 4,2 млрд. грн. В конце ноября 2010 года «Нафтогаз Украины» продал «Ощадбанку» ОВГЗ еще на 3 млрд. грн для расчетов с «Газпромом».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.