Восходящую динамику Украинской биржи в пятницу оживила «Укрнафта» - эксперты

Восходящую динамику Украинской биржи в пятницу, 25 февраля, оживила «Укрнафта» (+7,91%).

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, впечатляющее восстановление позиций в пятницу продемонстрировали коксохимические предприятия и «Мотор Сич». Также взлетела стоимость бумаг у представителей банковского сектора, однако потери предыдущей сессии ими компенсированы не были.

Аналитики отмечают, что вернуть утраченные позиции в пятницу удалось металлургическим компаниям, хотя их рост был довольно умеренным. Несмелое восстановление показали генкомпании, а поддержанный всеобщим ростом «Укртелеком» сохранил уверенную позитивную динамику.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 25 февраля, повысился на 1,58% – до 1096,77 пункта. Общий объем торгов составил 720 млн. 821 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 4,64% – до 2824,93 пункта. Общий объем торгов составил 367 млн. 966 тыс. грн., из них на срочном рынке – 152 млн. 410 тыс. грн.