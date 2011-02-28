Украинские акции на международных биржах в пятницу показали рост - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на международных фондовых биржах, в пятницу показали рост.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в пятницу на позитивной территории закрылся Regal Petroleum (+0,66%). Существенно повысилась цена акций JKX Oil & Gas (+2,6%). Cadogan Petroleum оказался «чемпионом» сессии – стоимость его бумаг взлетела на +10,92%. Уверенный прыжок вверх совершила компания Ferrexpo (+3,12%), тогда как для «МХП» (-1,28%) торги завершились неудачно.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в пятницу в центре внимания инвесторов находилась «Астарта» (+5,24%). При этом завоевания «Кернела» (+0,96%) и «Агротона» (+0,76%) оказались незначительными.