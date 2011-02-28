Эксперт: рост на мировых фондовых рынках возобновился

Рост на мировых фондовых рынках в пятницу, 25 февраля, возобновился.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, «некоторая стабилизация цен на нефть и более рассудительный взгляд на возможные последствия ситуации в Ливии (на страну приходится около 2% мирового баланса нефти, тогда как инициированные ОПЕК во второй половине ХХ века кризисы изымали из мирового баланса около десятой части предложения) привнесли успокоение на рынки».

Как сообщил аналитик, индекс DJIA в пятницу достиг отметки 12 130 пунктов, увеличившись на 0,5%, а S&P 500 вырос до 1 320 пунктов, зафиксировав рост на 1,1%. Однако по итогам прошлой недели индекс S&P 500 все же упал на на 1,7%. Европа в пятницу также показала рост: британский FTSE 100 увеличился на 1,4%, остановившись на отметке 6 001 пункт, немецкий DAX вырос на 0,8%, достигнув 7 185 пунктов. Торговля на британском рынке была приостановлена на несколько часов из-за технического сбоя, однако после возобновления торгов акции добывающих компаний помогли индексу FTSE 100 перешагнуть планку в 6 000 пунктов. Тем не менее, за неделю британский индекс все же потерял 1,3% из-за политической нестабильности на Ближнем Востоке.

Тем не менее, отметил Д.БЕЛОВ, «массовые волнения уже стали панарабскими». На выходных массовые протесты с жертвами прошли по султанату Оман. Из Ирака также доносятся сообщения о массовых протестах. Власти Саудовской Аравии идут на превентивные меры: они заявили о существенном повышении социальных выплат. Так что ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке остается крайне напряженной.