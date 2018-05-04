Фондовый рынок: «медведи» победили, «быки» - отыгрались

События в Ливии на прошедшей неделе основательно снизили привлекательность акций в глазах инвесторов, которые ушли в менее рисковые активы. Что и было подтверждено, в частности, новым скачком цен на золото. На прошлой неделе фондовые рынки «сдались» и продемонстрировали ощутимую коррекцию.

Как подчеркнул директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей Блинов, главной причиной обвала на мировых фондовых биржах в понедельник, 21 февраля, стало дальнейшее распространение политической нестабильности по Ближнему Востоку и Северной Африке. Появились сообщения о том, что в Ливии для разгона демонстрантов задействована авиация. Принимая во внимание резко возросшие политические риски, агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Ливии с ВВВ+ до ВВВ, а агентство Standard&Poor’s ухудшило рейтинг Бахрейна также на один шаг, до А-. Как следствие, европейские рынки в понедельник зафиксировали сильное падение: немецкий индекс DAX упал на 1,4%, французский CAC40 также потерял 1,4%, британский FTSE снизился на 1,1%. Американский рынок 21 февраля был закрыт в связи с празднованием Дня президентов.

Тем не менее, украинские площадки в понедельник смогли выйти в рост даже на таком крайне негативном внешнем фоне. Однако подорожание отечественных акций базировалось не на каких-то серьезных внутриэкономических факторах. Их рост стал возможным лишь за счет повышения котировок всего нескольких акций, что произошло уже не в первый раз. Индекс 21 февраля повысился на 0,10% – до 1141,51 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 0,16% – до 2893,81 пункта.

По словам аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital, в понедельник опять взлетели котировки «Укрнафты» (+2,81%). Резкое изменение тренда произошло по акциям Алчевского меткомбината (+3,04%). Кроме того, без потерь закрылись «Укртелеком» (+0,6%) и «Центрэнерго» (+0,24%). По остальным же бумагам, и в особенности по акциям коксохимических предприятий, наблюдалось существенное понижение цены. Авдеевский КХЗ упал на 3,59%, Ясиновский КХЗ – на 2,79%. Значительно просели котировки «Азовстали» (-2,58%) и компаний банковского сектора. «Укрсоцбанк» потерял 2,09%, «Райффайзен банк Аваль» – 1,74%. Более умеренным оказалось снижение стоимости акций «Захидэнерго» (-1,53%) и Енакиевского метзавода (-1,15%). Не смогла выбраться из красной зоны и «Мотор Сич» (-0,14%).

Во вторник, 22 февраля, негативные настроения во всем мире усилились. А.Блинов отметил, что падение на мировых фондовых рынках в этот день продолжилось. Наиболее сильным оно было на американских площадках. По итогам торгов индекс S&P 500 снизился на 2% до отметки 1 315 пунктов, а индекс DJIA потерял 1,4% номинала. При этом начале торгового дня в США вышли хорошие статистические новости. Индекс потребительских настроений от Conference Board вырос до 70,4 пункта, что стало максимальным значением с февраля 2008 года (консенсус-прогноз рынка составлял лишь 65,5 пункта). Однако это не смогло удержать рынок от падения на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Индекс волатильности фондового рынка VIX вырос почти на 30% до отметки 21, что стало максимальным значением с начала 2011 года. Соотношение выросших по итогам торгов акций к подешевевшим составило внушительные 1:7. Европейские индексы также продолжили снижение, начатое в понедельник. Французский CAC40 упал на 1,15%, британский FTSE 100 сократился на 0,3%, а немецкий индекс DAX смог удержать снижение на уровне незначительных 0,05%. Азиатские рынки также завершили день снижением: Nikkei упал на 0,8%.

Упал во вторник и украинский рынок ценных бумаг. Индекс ПФТС снизился на 1,50% – до 1 124,39 пункта. Индекс Украинской биржи опустился на 0,86% – до 2868,95 пункта. Среди эмитентов, которые спасли в этот день украинский рынок от более глубокой коррекции, снова была «Укрнафта».

Аналитики инвестиционной группы «Сократ» напомнили, что причиной массовых распродаж отечественных акций во вторник послужили новости о развитии конфликта на Ближнем Востоке. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи рост был зафиксирован по акциям «Укртелекома» (+0,90%), «Укрнафты» (+0,83%) и Алчевского меткомбината (+0,60%). Лидерами снижения стали Стахановский вагоностроительный завод (-3,62%), «Стирол» (-2,92%) и Енакиевский метзавод (-2,68%).

Фондовые рынки в среду, 23 февраля, продолжили падать, однако сбавили темпы потерь. А.Блинов сообщил, что американский индекс S&P 500 опустился на 0,6%, тогда как DJIA снизился на 0,9%. Фондовые биржи продолжали находиться под давлением резкого роста котировок нефти на фоне нестабильности в Ливии. Стоимость контрактов на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2011 г. вплотную приблизилась к отметке 100 долларов за баррель. На этом фоне дорожали только акции нефтегазовых компаний. Одним из лидеров падения на американском фондовом рынке стали акции компании Hewlett-Packard, которые обрушились на 9,6% вслед за заявлением генерального директора Лео Апотекера о том, что ожидания по доходам компании в текущем по финансовом году существенно пересмотрены в сторону снижения.

По словам А.Блинова, макроэкономические данные не смогли в среду удержать американский рынок от падения. Продажи готовых домов выросли в январе, однако влияние этой новости на ход торгов было скромным и не смогло затмить опасения инвесторов относительно резкого подорожания нефти и нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Инвесторы активно скупали государственные облигации США, выводя часть активов из акций.

На украинских площадках в среду также было зафиксировано снижение. Индекс ПФТС по итогам торгов упал на 0,36% до 1 120,36 пункта, индекс Украинской биржи - на 1,32% до 2831,14 пункта. Как отметили аналитики ИГ «Сократ», среди предприятий индексной корзины Украинской биржи рост был зафиксирован по акциям Авдеевского КХЗ (+1,27%), «Захидэнерго» (+0,85%) и «Укрнафты» (+0,58%). Лидерами снижения стали «Центрэнерго» (-3,38%), Алчевский меткомбинат (-3,18%) и «Укрсоцбанк» (-3,10%).

В четверг, 24 февраля, ситуация на фондовых рынках возникла весьма интересная. Тогда как мировые игроки несколько воспрянули духом в связи с улучшением ситуации на нефтяном рынке, украинские рынки рухнули, продемонстрировав сильнейший обвал.

По словам А.Блинова, цены на «черное золото» прекратили безудержный рост и даже снизились вслед за тем, как Саудовская Аравия заявила, что она способна возместить возможное выбытие ливийской нефти из мирового энергетического баланса. И поддержку американскому рынку в последние часы торгов четверга оказало как раз снижение цен на нефть. Тем не менее, падение на фондовых биржах США продолжилось. В течение четверга индекс S&P опускался ниже знаковой отметки 1 300 пунктов, однако в последние два часа торгов смог отыграть значительную часть потерь и закрылся на уровне 1 306 пунктов со снижением на 0,1%.

Обвалу украинских акций в четверг поспособствовала «Укрнафта», которая в последнее время была для него «спасительной соломинкой». Бумаги компании в этот день сильно откорректировались, что выглядело вполне логично перед всеобщим собранием ее акционеров, состоявшимся на следующий день и ставшим самым заметным событием недели на внутреннем рынке. Там более, такая коррекция совершенно оправдана после роста в течение очень продолжительного периода. Индекс Украинской биржи в четверг снизился на 4,65%, до 2699,61 пункта, а индекс ПФТС – на 3,62% до 1079,76 пункта.

По мнению аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital, украинский фондовый рынок 24 февраля оказался во власти продавцов. «Тяжеловес» индекса – «Укрнафта» (-8,03%) – подверглась сильной коррекции после длительного периода роста. Ощутимые потери также понесли «Центрэнерго» (-4,24%), «Мотор Сич» (-3,85%) и компании банковского сектора. «Райффайзен банк Аваль» упал на 6,29%, «Укрсоцбанк» - на 5,36%. Активная распродажа наблюдалась по бумагам горно-металлургического сектора. Aлчевский меткомбинат потерял 4,21%, Ясиновский КХЗ - 4,04%, «Азовсталь» - 3,42%, Eнакиевский метзавод - 2,62%, Aвдеевский КХЗ - 2,35%. Общему негативному тренду последовала и компания «Захидэнерго» (-2,54%). В то же время, акции «Укртелекома» (+0,39%) стали единственной ликвидной бумагой, оставшейся в четверг «на плаву».

В пятницу, 25 февраля, фондовые рынки пошли на поправку. Как подчеркнули аналитики ИГ «Сократ», поддержкой послужили заявления со стороны ливийской оппозиции относительно стабильности добычи и поставок нефти. Фондовые биржи Европы и США закрылись на положительной территории. Но, в то же время, негативной новостью стали данные по американскому ВВП за 4-й квартал, который оказался ниже прогноза и составил 2,8% против прогнозируемых 3,3%.

Аналитики ИГ «Сократ» отметили, что отечественные фондовые площадки в пятницу также закрылись ростом. На Украинской бирже наибольший рост был зафиксирован по акциям «Укрнафты» (+7,91%), Ясиновского КХЗ (+5,81%), «Мотор Сичи» (+4,60%) и Авдеевского КХЗ (+4,38%).

Индекс ПФТС 25 февраля повысился на 1,58% – до 1096,77 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 4,64% – до 2824,93 пункта. «Укрнафта» снова вышла в абсолютные лидеры роста на фоне успешно проведенного в этот день собрания акционеров.

По словам начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, украинский рынок акций в пятницу, 25 февраля, полностью отыграл падение четверга, когда индекс UX упал на 4,65%. «Фондовые рынки восстанавливаются после понесенных накануне потерь. Технические картины по отдельно взятым бумагам, например, акциям Енакиевского метзавода, позволяют говорить о завершении движения вниз, однако констатировать завершение коррекции по рынку в целом еще рано», - считает Е.Евдоченко. Она рекомендует участникам торгов ограничиваться краткосрочными операциями на рынке акций, поскольку формировать среднесрочные портфели в настоящее время достаточно рискованно.

Такую осторожную точку зрения на сложившуюся ситуацию разделяет аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов. «Некоторая стабилизация цен на нефть и более рассудительный взгляд на возможные последствия ситуации в Ливии (на страну приходится около 2% мирового баланса нефти, тогда как инициированные ОПЕК во второй половине ХХ века кризисы изымали из мирового баланса около десятой части предложения) привнесли успокоение на рынки. Тем не менее, массовые волнения уже стали панарабскими. На выходных массовые протесты с жертвами прошли по султанату Оман. Из Ирака также доносятся сообщения о массовых протестах. Власти Саудовской Аравии идут на превентивные меры: они заявили о существенном повышении социальных выплат. Так что ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке остается крайне напряженной», - подчеркнул Д.Белов.

Последний день февраля фондовые рынки также закончили ростом. Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 28 февраля, повысился на 2,51% – до 1 124,27 пункта. В свою очередь, индекс Украинской биржи поднялся на 2,31% – до 2890,16 пункта. Как отметил А.Блинов, на Украинской бирже наблюдался рост на фоне восстановления позитивной динамики мировых фондовых бирж. Акции «Укрнафты» оставались самыми успешными и выросли на 5%.

Фондовые рынки во всем мире после нескольких дней сильной коррекции снова демонстрируют хороший рост. Это показывает, что вера инвесторов в восстановление посткризисной экономики сейчас достаточно сильна. Однако ситуация в Ливии и в остальных государствах региона остается напряженной, и расширение «зоны конфликта» вполне реально, что создает значительные риски для рынков акций.

Олег Коберник (УНИАН)