Украина в 2011 году планирует приватизировать две генкомпании и 5-6 облэнерго - Бойко

Украина намерена в 2011 году выставить на приватизацию две генерирующих компании и 5-6 облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, выступая на второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«В этом году будет реализован пилотный проект по приватизации 5-6 компаний на рынке дистрибуции и двух – генерации», - сказал он.

При этом Ю.БОЙКО уточнил, что до конца первой половины года будут объявлены первые конкурсы по приватизации нескольких облэнерго и одной генерирующей компании.

Также министр уточнил, что у инвесторов должно быть достаточно средств, чтобы после приватизации проводить полномасштабную реконструкцию приватизируемых объектов.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес начало приватизации предприятий энергетики с четвертого квартала 2010 года на 2011 год. По словам председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, приватизация генерирующих и распределяющих предприятий энергетики будет проводиться в течение двух лет, при этом приоритетными в продаже генерирующих предприятий остаются «Днепроэнерго» и «Захидэнерго».

Ранее ФГИУ не исключал возможности объявления первого конкурса по продаже акций тепловых генерирующих компаний или контрольных пакетов облэнерго в четвертом квартале 2010 года.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» находятся контрольные пакеты четырех генерирующих компаний – «Донбасс-», «Захид-», «Центр-» и «Днепроэнерго».