«Нафтогаз» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«Сегодня по «Нафтогазу» планируем выйти на цивилизованный уровень, то есть на IPO, чтобы можно было свободно покупать и продавать на свободном рынке», - сказал Е.БАКУЛИН.

При этом он добавил, что, «как правило, такая работа занимает 1,5-2 года».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.