План приватизации в Украине выполнен на 0,34%

В Украине, по предварительным данным, в январе-феврале 2011 года от приватизации государственного имущества поступило 34,8 млн. грн., что составляет 0,34% от задания, установленного Госбюджетом на этот год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, кроме того, поступления средств в Госбюджет от аренды государственного имущества составили 105,6 млн. грн. – 16% годового плана. За этот же период в Госбюджет поступило 42,6 млн. грн. дивидендов.

Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету Украины на 2011 год, план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн. Годовой план поступлений от аренды госимущества составляет 655 млн. грн.