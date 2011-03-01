Объем торгов на ПФТС в феврале вырос на 21%

Общий объем торгов фондовой биржи ПФТС в феврале этого года составил 5 млрд. 866 млн. грн., что на 21% больше, чем в январе т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

При этом, по информации пресс-службы, среднее значение капитализации биржевого списка ПФТС в феврале практически не изменилось и составило 246 млрд. 765 млн. грн. (в январе – 242 млрд. 194 млн. грн.).

Общее количество соглашений на ПФТС в феврале превысило 5,486 тыс. Общий объем торгов акциями по итогам февраля составил 299 млн. 953 млн. грн., корпоративными облигациями – 1 млрд. 74 млн. грн., муниципальными облигациями – 7,8 млн. грн., ОВГЗ – 4 млрд. 480 млн. грн.

Индекс ПФТС по итогам месяца вырос на 72,9 пункта (6,9%) – до 1124,27 пункта.