Статистика из США и комментарии ФРС поддержали позитив украинского рынка - эксперты

Внешний позитив украинского фондового рынка вчера был поддержан хорошей статистикой из США, а также комментариями со стороны ФРС о том, что инфляция в стране останется сдержанной.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, торговые площадки Европы и США в понедельник, 28 февраля, закрылись на положительной территории. Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго вырос до 71,2 пункта против 68,8 пункта в январе. Количество незавершенных сделок по продаже жилья сократилось на 2,8%. Нефть немного убавила в цене, не смотря на продолжение обострений в Ливии и опасений в отношении распространения политического кризиса.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые рынки в понедельник закрылись ростом. На Украинской бирже основное внимание торговцев было приковано к голубым фишкам. В лидерах торгов по объему остаются «Укрнафта» (21,8 млн. грн.) и «Мотор Сич» (27,2 млн. грн.). Аутсайдерами торгов были акции Стахановского вагоностроительного завода и «Захидэнерго». Торги акциями Стахановского вагоностроительного завода будут приостановлены с первого марта в связи с дематериализацией.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 28 февраля, повысился на 2,51% – до 1 124,27 пункта. Общий объем торгов составил 201 млн. 436 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,31% – до 2890,16 пункта. Общий объем торгов составил 375 млн. 217 тыс. грн., из них на срочном рынке – 140 млн. 915 тыс. грн.

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