Украинские фондовые рынки сохранили позитивные темпы роста - эксперты

Украинские фондовые рынки в понедельник, 28 февраля, сохранили позитивные темпы роста.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, ажиотаж у покупателей вновь вызвала «Укрнафта», что повысило ее котировки на 4,99%. Впечатляющие результаты продемонстрировали компании горно-металлургического комплекса. «Азовсталь» прибавила 3,64%, Aлчевский меткомбинат - 2,73%, Aвдеевский КХЗ - 2,43%, Ясиновский КХЗ - 2,24%, Eнакиевский метзавод - 1,66%).

По информации аналитиков, существенно подорожали в понедельник бумаги генкомпаний. При этом лидерство досталось «Центрэнерго» (+3,74%), в то время как результат «Захидэнерго» (+1,1%) оказался значительно слабее. Умеренный рост продемонстрировали представители банковского сектора. «Укрсоцбанк прибавил 1,66%, «Райффайзен банк Аваль» - 1,12%. Котировки «Мотор Сичи» поднялись на 1,24%, a «Укртелеком» (+0,51%) снизил темпы прироста стоимости бумаг.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 28 февраля, повысился на 2,51% – до 1 124,27 пункта. Общий объем торгов составил 201 млн. 436 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,31% – до 2890,16 пункта. Общий объем торгов составил 375 млн. 217 тыс. грн., из них на срочном рынке – 140 млн. 915 тыс. грн.

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